OM : le plan de Pablo Longoria pour attirer Joakim Mæhle !

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille a de quoi donner le sourire aux fans olympiens. Après avoir officialisé les arrivées de Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi ou encore Pierre-Emerick Aubameyang, et ce sans oublier le transfert définitif d’Amine Harit, Pablo Longoria et ses équipes travaillent désormais sur la piste d’un autre latéral de renom. Vieille cible des dirigeants phocéens, Joakim Mæhle (26 ans) se retrouve ainsi, une nouvelle fois, dans le viseur marseillais.

Dans cette optique, si le média italien TMW affirmait ces derniers jours que plusieurs intermédiaires travaillaient actuellement pour envoyer Joakim Maehle, estimé à 15 millions d’euros, sur la Canebière, La Gazzeta Dello Sport apporte, ce dimanche, de nouvelles informations.

Les négociations se poursuivent !

Ainsi, le célèbre journal au papier rose indique que l’OM souhaiterait un prêt avec option d’achat pour l’international danois (37 sélections, 9 buts), actuellement sous les couleurs de l’Atalanta, et ce depuis 2020. De son côté, la Dea aimerait, cependant, intégrer une option d’achat obligatoire pour son protégé, sous contrat jusqu’en 2025. Alors que les négociations se poursuivent actuellement, l’OM pourrait donc s’offrir un nouveau profil séduisant.

Défait d’une courte tête (0-1) contre le KAS Eupen, ce samedi, pour le second match de préparation de cette année, le dernier troisième de Ligue 1 se donne, quoi qu’il en soit, les moyens de ses ambitions. Avant de disputer, au cours du mois d’août, deux tours de qualifications pour espérer disputer la plus prestigieuse des compétitions, la formation présidée par Pablo Longoria a bien l’intention de frapper fort. Avec le Scandinave, auteur de 6 buts et de 7 passes décisives en 96 matches toutes compétitions confondues avec la Dea, l’OM marquerait un peu plus de son empreinte ce mercato 2023 !