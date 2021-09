OL - Troyes : les compositions sont tombées

La septième journée de Ligue 1 se déroule ce mercredi soir et l'Olympique Lyonnais affronte l'ESTAC avec la volonté de remonter au classement. A domicile, les Gones s'organisent dans un 4-2-3-1 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Malo Gusto, Sinaly Diomandé, Jason Denayer et Emerson. Maxence Caqueret et Bruno Guimaraes assurent le double pivot. Seul en pointe, Islam Slimani est soutenu par Xherdan Shaqiri, Lucas Paqueta et Houssem Aouar.

De son côté, Troyes opte pour un 3-4-3 avec Gauthier Gallon comme dernier rempart. Devant lui, Karim Azamoum, Jimmy Giraudon et Philippe Sandler forment le trio défense. Les rôles de pistons sont occupés par Issa Kaboré et Giulian Biancone. Xavier Chavalerin et Rominigue Kouamé se retrouvent dans l'entrejeu. Enfin, Mama Baldé et Gerson Rodrigues accompagnent Renaud Ripart en attaque.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Olympique Lyonnais : Lopes - Gusto, Diomandé, Denayer, Emerson - Caqueret, Guimaraes - Shaqiri, Paqueta, Aouar - Slimani

Troyes : Gallon - Azamoum, Giraudon, Sandler - Kaboré, Chavalerin, Kouamé, Biancone - Baldé, Ripart, Rodrigues

