Mercato : le rebond totalement inattendu de Layvin Kurzawa

C’est une trajectoire que peu d’observateurs auraient pu prédire pour l’ancien latéral du Paris Saint-Germain. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le club portugais de Boavista en juin dernier, Layvin Kurzawa (33 ans) s’apprête à donner un tournant radical et exotique à sa carrière. Selon nos informations, l’ancien international français (13 sélections) est en discussions avancées pour rejoindre l’Asie du Sud-Est, et plus précisément l’Indonésie.

Un club majeur asiatique pour point de chute

Loin des projecteurs européens, le défenseur de 33 ans est proche de s’engager avec le Persib Bandung. Ce choix, s’il peut paraître surprenant au premier abord, s’inscrit dans un contexte sportif précis : le club est l’actuel leader de la première division indonésienne (Liga 1) et cherche à attirer des noms d’envergure pour consolider son statut. Car si en Europe ce club est méconnu, ce n’est pas le cas à quelques milliers de kilomètres de là.

Qualifié en 1/8e de finale de la Champions League asiatique 2, compétition que dispute également le Al Nassr de Cristiano Ronaldo, le Persib Bandung est un club très populaire en Asie qui dispose d’un stade de 38 000 places souvent plein avec des supporters survoltés. Pour Kurzawa, passé par les sommets de la Ligue 1 avec l’AS Monaco puis le PSG, ce transfert représenterait un changement de vie total, loin des standards du football d’élite qu’il a côtoyés durant la dernière décennie, mais avec l’assurance d’un temps de jeu retrouvé et d’un statut de star du championnat.

Un joueur français déjà en place pour faciliter son adaptation

S’il venait à finaliser son arrivée à Bandung, Layvin Kurzawa ne serait pas totalement isolé en terre indonésienne. Il aurait l’opportunité d’y retrouver un compatriote : Andrew Jung. L’attaquant français, bien connu des suiveurs de Ligue 2 pour ses passages à Reims, Nancy ou encore Valenciennes, évolue déjà sous les couleurs du Persib, 9 fois vainqueur du championnat local.

Cette présence française pourrait faciliter l’intégration de l’ancien parisien dans ce championnat méconnu du grand public, offrant à Kurzawa l’occasion de retrouver les terrains et le plaisir du jeu dans un environnement où l’attente autour de son nom sera immense.