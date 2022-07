OM - AC Milan : les compositions sont tombées

Poursuivant sa préparation contre l'AC Milan ce dimanche, l'Olympique de Marseille s'organise en vue de la reprise de la Ligue 1. Pour ce match, les Phocéens s'articulent en 3-4-2-1 avec Ruben Blanco dans les cages derrière Samuel Gigot, Leonard Balerdi et Chancel Mbemba. Les rôles de pistons sont assurés par Jonathan Clauss et Sead Kolasinac tandis que le double pivot est constitué de Valentin Rongier et Mattéo Guendouzi. Seul en pointe, Luis Suarez est soutenu par Gerson et Dimitri Payet.

De son côté, l'AC Milan s'établit dans un 4-2-3-1 avec Mike Maignan comme dernier rempart. Devant lui, Davide Calabria, Pierre Kalulu, Fikayo Tomori et Theo Hernandez officient en défense. Ismaël Bennacer et Sandro Tonali sont associés dans l'entrejeu tandis que Junior Messias, Brahim Diaz et Ante Rebic soutiennent Olivier Giroud en attaque.

Les compositions

Marseille : Blanco - Gigot, Balerdi, Mbemba - Clauss, Rongier, Guendouzi, Kolasinac - Gerson, Payet - Suarez

AC Milan : Maignan - Calabria, Kalulu, Tomori, Hernandez - Bennacer, Tonali - Messias, Diaz, Rebic - Giroud