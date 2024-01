FIFA-The Best : la raison de l’absence de Lionel Messi est connue

Hier soir a eu lieu la cérémonie The Best à Londres. Plusieurs récompenses ont été données, comme par exemple le trophée du meilleur joueur de l’année 2023 Trois hommes étaient nommés : Erling Haaland (Manchester City), Kylian Mbappé (PSG) et Lionel Messi (Inter Miami). Et alors que le Norvégien et l’Argentin étaient à égalité (48 points chacun), c’est finalement la Pulga qui a obtenu ce trophée, grâce aux votes des capitaines d’équipe nationale. Mais l’ancien attaquant du PSG n’était pas présent dans la salle pour récupérer son dû.

Selon les informations du Daily Mail, Lionel Messi n’a pas assisté à la cérémonie, car le voyage à Londres l’aurait empêché de prendre part à une semaine d’entraînement de pré-saison avec son club, l’Inter Miami. À noter que Mbappé et Haaland étaient également absents.