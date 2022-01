Brest-Nice : les compositions officielles

Douzième, le Stade Brestois reçoit une équipe de l'OGC Nice qui veut à tout prix s'imposer pour reprendre la deuxième place à l'OM (une rencontre à suivre en direct commenté sur FM à 13h). Après un trou d'air de trois matches, les Aiglons se sont repris en dominant Rennes puis Lens. Plus à l'aise à l'extérieur (4e sur 20) qu'à Francis-Le-Blé, les Bretons n'ont concédé qu'une seule défaite sur les trois derniers mois ! Une rencontre qui promet !

Pour ce match, Michel Der Zakarian est privé de Cibois et Del Castillo, blessés, et de Belkebla, parti disputé la CAN avec l'Algérie. Il opte pour un 4-4-2. En face, Christophe Galtier peut compter sur un groupe complet, hormis Youcef Atal (Algérie) et Mario Lemina (Gabon), partis à la CAN. Il le même schéma que son homologue breton. On note la titularisation de Morgan Schneiderlin, la première en championnat depuis le match contre le PSG le 1er décembre.

Les compositions d'équipes :

Brest : Bizot - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Herelle, Duverne - Faivre, Lasne, Agoumé, Honorat - Mounié, Le Douaron

Nice : Benítez - Daniliuc, Todibo, Dante, Lotomba - Boudaoui, Rosario, Schneiderlin, Kluivert - Dolberg, Gouiri