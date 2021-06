Ukraine - Macédoine du Nord : les compositions officielles

Un match à ne pas rater, déjà. Après avoir perdu leur premier match de cet Euro 2020, respectivement face aux Pays-Bas (2-3) et l'Autriche (1-3), l'Ukraine et la Macédoine du Nord se retrouvent ce jeudi après-midi à l'Arena Națională de Bucarest pour une confrontation ô combien importante. Car avec zéro point, les deux équipes n'ont pas le droit à l'erreur et le perdant pourrait déjà dire quasiment adieu à la phase finale.

Côté ukrainien, le sélectionneur Andriy Shevchenko opte pour un 4-3-3 avec un trio Yarmolenko-Yaremchuk-Malinovskyi aux avant-postes. En face, Igor Angelovski aligne une équipe en 5-3-2 avec Bardi en numéro 10 derrière les attaquants Pandev et Elmas.

La composition de l'Ukraine : Bushchan - Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko - Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko - Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskyi

Le XI de la Macédoine du Nord : Dimitrievski - Nikolov, Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski - Ademi, Bardi, Spirovski - Pandev, Elmas