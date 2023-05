Naples pourrait remporter une nouvelle Serie A sur tapis vert

Alors que le Napoli a enfin fêté un titre de champion d’Italie après une attente de 33 ans, le club de la cité parthénopéenne pourrait de nouveau être sacré. En effet, les joueurs de Luciano Spalletti avaient terminé deuxièmes de Serie A lors de la saison 2018/2019 où ils étaient alors coaché par Carlo Ancelotti. Une saison qui s’était achevée à 11 unités de la Juventus, mais dont l’issue pourrait être modifiée. La Juventus est toujours engluée dans ses affaires de plus-values.

Se voyant pénaliser de 15 unités sur l’exercice actuel, la Vecchia Signora a certes repris ses points, mais rien n’est encore terminé. Les avocats de Codacons et de l’Association Club Napoli Maradona ont demandé la sanction des Bianconeri et le retrait de leur titre au profit du deuxième, à savoir le Napoli : «la constatation de l’altération de la régularité du Championnat 2018-2019 par la Juventus a été confirmée, condition préalable fondamentale à la demande de révocation du Scudetto 2019 et à son affectation à Naples, formulée avec l’appel au tribunal du Latium déposé le 31 mars 2023 au nom de Codacons et de la Napoli Maradona Club Association.»

