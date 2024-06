Euro 2024 : Unai Simon n’approuve pas la sortie de Kylian Mbappé

Alors que l’équipe de France s’apprête à disputer son Euro 2024, contre l’Autriche, ce lundi soir (21 heures), Kylian Mbappé a effectué une sortie très remarquée en conférence de presse pour souligner que «les extrêmes sont aux portes du pouvoir, on a l’opportunité de choisir le futur de notre pays. J’appelle tous les jeunes à aller voter, de prendre conscience de l’importance de la situation. J’espère que ma voix va porter un maximum».

La suite après cette publicité

Après de nombreuses réactions de la classe politique française et des personnalités publiques, Unai Simon (27 ans), le gardien de but espagnol, n’a pas approuvé cette sortie du capitaine des Bleus. «Il s’agit d’une question politique, et je trouve que nous avons souvent tendance à donner trop d’avis sur certaines questions. Je suis un professionnel du football et je pense que c’est le seul sujet dont je devrais parler», a expliqué le gardien de l’Athletic Club devant la presse, ne s’estimant pas assez légitime pour évoquer les sujets politiques de sa nation.