Vabio Canavaro s’envole pour Singapour

Par Valentin Feuillette
Fabio Cannavaro @Maxppp

Le Tanjong Pagar United a officialisé l’arrivée d’un nouvel attaquant en Singapore Premier League, jeune cru 2006 débarqué tout droit du Timor-Oriental. Jusque-là, rien d’extraordinaire. Sauf que le garçon s’appelle… Vabio Canavaro. Oui, oui. Pas Fabio. Pas Cannavaro. Vabio Canavaro. Clins d’œil involontaires et souvenirs de 2006 qui refont surface plus vite qu’un Ballon d’Or dans une vitrine.

Sportellate
Vabio Canavaro è un nuovo giocatore del Tanjong Pagar United FC, squadra della Singapore Premier League.

Timeline incredibile.
Avant-centre de métier et désormais nouveau Jaguar à Singapour, le jeune Vabio se pose déjà en recrue la plus cocasse de l’année. Sur le terrain, il est là pour marquer des buts. Hors du terrain, pour corriger l’orthographe de son prénom. Une lettre qui change tout, et voilà un quasi-homonyme propulsé star des réseaux avant même son premier tir cadré.

Vabio Canavaro Araújo Santos Pires

Vabio Canavaro Araújo Santos Pires Vabio Canavaro Araújo Santos Pires
