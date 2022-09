LdC : le coup de gueule de Thibaut Courtois

Hier soir, le Real Madrid s'est imposé 2 à 0 à au stade Santiago-Bernabéu face au RB Leipzig. Une soirée presque parfaite à écouter Thibaut Courtois, visiblement agacé par l'état de la pelouse de l'enceinte madrilène. «Leipzig est une bonne équipe et cela nous a coûté cher aujourd'hui. La première mi-temps n'a pas été bonne, l'état du terrain ne nous aide pas à jouer notre football. L'entraîneur a changé les choses à la mi-temps, nous n'avons pas créé beaucoup de danger et nous avons marqué. Il est important de gagner ces matchs et maintenant, en remportant le double duel contre le Shakhtar, on peut déjà se qualifier», a-t-il déclaré sur Movistar.

L'occasion aussi pour lui d'évoquer sa prestation individuelle. «Nous savions qu'ils étaient dangereux avec des joueurs de qualité qui peuvent vous surprendre. J'ai été attentif avec quelques arrêts en première mi-temps et la seconde a été plus calme. C'est important de garder une feuille blanche car en Liga nous ne l'avons pas encore fait. On verra dimanche». Un jour qui sera un jour de derby pour les Merengues qui affronteront l'Atlético.