Ligue 1 : l'AS Monaco remercie ses jeunes face au FC Nantes

En attendant le choc de cette 3e journée de Ligue 1 ce soir qui opposera le Paris Saint-Germain à l’Olympique de Marseille, Monaco accueillait à Louis II une équipe de Nantes invaincue dans lors de ses deux premiers matches de la saison. Les Monégasques se devaient d’obtenir une victoire cette après-midi après avoir perdu des points à domicile lors de la première journée contre Reims (2-2). À l’inverse, les hommes de Christian Gourcuff cherchaient à revenir de cette opposition avec au moins un point pour ainsi conserver son invincibilité dans ce début de championnat.

La suite après cette publicité

Pour ce faire, l’entraîneur des Canaris optait pour un 4-3-3 classique avec notamment Alban Lafont dans les buts. Buteur la semaine passée, Girotto était à nouveau aligné aux côtés de Nicolas Pallois. De son côté Niko Kovac alignait un 4-4-2 avec dans les buts, Rodoslaw Majecki. Le portier polonais remplaçait un Benjamin Lecomte absent après avoir été testé positif au Covid-19. À noter la présence aux côtés de Ben Yedder de la dernière recrue du club princier, Kevin Volland, arrivé en provenance du Bayer Leverkusen il y a peu.

Premier but pour Sofiane Diop et Willem Geubbels en Ligue 1

Dans ce début de match, les locaux mettaient très rapidement le pied sur le ballon et dès la 5e minute de jeu, Sofiane Diop, bien servi sur cette passe du bout du pied d’Aguilar, déclenchait une merveille de frappe enroulée qui finissait sa course dans la lucarne droite d’Alban Lafont (1-0). Les hommes de Niko Kovac n’entendaient pas en rester là et au quart d’heure de jeu, Benoît Badiashile réalisait une belle reprise de volée sur ce corner de Fabregas, mais cette dernière venait mourir sur la barre transversale (15e). Désireux de réagir après un début de match pour le moins compliqué, les Canaris pensaient revenir à la marque sur cette passe astucieuse de Ludovic Blas à destination de Randal Kolo Muani qui venait d’une frappe croisée, tromper le portier rouge et blanc. Une joie de courte durée puisque l’arbitre de la rencontre annulait celui-ci pour un hors-jeu après avoir pris connaissance de la VAR (18e). Si Kevin Volland n’était pas loin de marquer son premier but sous ses nouvelles couleurs à la demi-heure de jeu sur cette reprise de volée bien détournée par le portier nantais (29e), Simon Moses avait lui juste avant la pause, la possibilité d’égaliser. Mais son tir à bout portant passait étrangement au-dessus des cages du remplaçant de Benjamin Lecomte (45e).

Au retour des vestiaires, il fallait attendre l’heure de jeu pour voir Wissam Ben Yedder s’illustrer, mais son tir enroulé venait heurter le poteau droit d’un Alban Lafont en harmonie avec ses montants cette après-midi. Mais l’attaquant français avait de quoi regretter son action. Trois minutes passaient et Ludovic Blas égalisait d’une reprise de volée qui trompait Radoslaw Majecki, pas exempte de tout reproche sur cette sortie (62e). Mais c’était un jour pour les premières aujourd’hui. Entré à l’heure de jeu, Willem Geubbels inscrivait son tout premier but en Ligue 1 et redonnait l’avantage aux siens sur ce tir du bout du pied détourné par un Lafond qui ne pouvait qu’apercevoir le ballon prendre la direction de ses filets (66e). Malgré quelques occasions de part et d’autre, le but du jeune attaquant français de 19 ans était bien celui synonyme de victoire pour les Monégasques. Avec cette victoire, Monaco revient à hauteur de Rennes en tête du classement de la Ligue 1