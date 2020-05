Le projet de reprise de la Premier League ne fait pas l'unanimité !

La Premier League est déterminée. Il faut sauver le football anglais et terminer la saison. Nom de code : Project Restart. Un projet appuyé par les plus gros clubs du Royaume. Liverpool veut être sacré officiellement, les autres veulent obtenir leur ticket pour l'Europe et tous veulent récupérer l'argent des droits télés. De quoi motiver l'ensemble des acteurs. Mais plusieurs obstacles se dressent encore.

Il y a par exemple le président d'Aston Villa, Christian Purslow. « Nous sommes loin d'avoir trouvé la formule pour terminer la saison. On me dit à quel point le gouvernement souhaite que le football reprenne. Je suis toujours d'avis que nous allons terminer cette saison mais la question est : "Quand et comment ? », disait-il hier au Times. Les rares voix qui s'élèvent contre le projet tel que mis en place (matches dans des stades neutres notamment) risquent cependant d'être mises en sourdine.

Les joueurs en première ligne

Selon le Daily Mail, la Premier League fait planer la menace d'une relégation pour Norwich, Aston Villa et Bournemouth, les trois derniers du championnat anglais, si jamais ils refusaient de voter en faveur du projet de reprise lundi prochain. En gros, s'ils votaient contre, la saison serait annulée et la Premier League déciderait de malgré tout maintenir la relégation et la promotion des clubs. Pour se maintenir dans l'élite, la meilleure solution serait donc de jouer.

Mais un autre écueil est redouté, celui représenté par les joueurs. Selon The Sun et le Daily Mirror, les joueurs sont de plus en plus contre le retour de la Premier League. Et les clubs qui n'y sont plus favorables également vont laisser leurs joueurs annihiler le projet de reprise, en raison des doutes logiques sur l'aspect sanitaire. A l'instar de Sergio Agüero il y a quelques jours, de nombreux joueurs ont peur de contaminer leurs familles. L'Angleterre n'a pas fini de débattre !