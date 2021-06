Arsenal : Hector Bellerin discute avec l'Inter

La suite après cette publicité

L'Inter Milan s'apprête à perdre Achraf Hakimi (22 ans). Le latéral droit international marocain va s'engager avec le Paris Saint-Germain, comme nous vous l'expliquions récemment. Alors forcément, les Nerazzurri sont à la recherche du successeur d'Hakimi et scrutent en ce sens le marché des transferts.

Selon les informations de Sky Sport, l'Inter discute ainsi avec Hector Bellerin (26 ans). Le latéral droit espagnol demeure sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2023 et sort d'une saison où il a retrouvé une place de titulaire sous les ordres de Mikel Arteta (35 matchs, 32 titularisations toutes compétitions confondues, pour 1 but et 3 passes décisives). Le club milanais souhaiterait obtenir le joueur sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Les Gunners évaluent Bellerin à environ 20 M€ selon le média italien. Reste à connaître la position du principal concerné.