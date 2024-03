LdC AFC : Al Nassr tombe contre Al-Aïn

Al Nassr est tombé pour le retour de Cristiano Ronaldo. En déplacement sur la pelouse du club émirati Al-Ain ce lundi, pour les quarts de finale aller de la Ligue des champions asiatique, Al Nassr s’est incliné sur la plus petite des marges, après un but de Rahimi en première période (1–0, 44e). Cristiano Ronaldo n’a pas réussi à faire la différence et l’équipe d’Al-Aïn, dirigée par la légende argentine Hernán Crespo, a pris un sérieux avantage pour se qualifier en demi-finales.

Cristiano Ronaldo, de retour après avoir loupé le dernier match de Saudi Pro League suite à sa suspension, a d’ailleurs loupé un duel face au gardien adverse en fin de rencontre. De plus, dans le temps additionnel, Aymeric Laporte a écopé d’un carton rouge et loupera donc le match retour. Celui-ci se déroulera à Riyad, le 11 mars prochain, où CR7 et ses coéquipiers devront tout donner pour arracher la qualification en demies.