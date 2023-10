AS Roma : José Mourinho botte en touche pour son avenir

Très courtisé l’été dernier, notamment par le Paris Saint-Germain, José Mourinho est finalement resté à l’AS Roma. Encensé depuis qu’il entraîne le club giallorosso, le technicien portugais connait un début de saison 2023/2024 compliqué avec une piètre onzième place au classement. De quoi lui valoir quelques remontrances. Et ça, Mourinho n’aime pas.

La suite après cette publicité

« Il y a trois mois, j’étais aimé. Il y avait de la panique rien qu’en parlant de mes adieux. Aujourd’hui, vu qu’on a eu un début de saison horrible en championnat, je suis remis en question. Mais ce n’est pas un problème. (…) Vous n’arrêtez pas de parler de l’avenir, mais je n’ai pas à parler de l’avenir. Mon avenir, c’est l’accord que j’ai signé avec la Roma jusqu’au 30 juin (2024) et c’est sérieux pour moi. Je n’ai pas à parler aux propriétaires, un entraîneur doit les respecter et ne faire aucun commentaire. Je suis heureux pour eux aussi, bien sûr, parce qu’ils veulent gagner des matches et qu’ils étaient désolés du résultat à Gênes. Je travaille pour eux, je travaille pour les supporters de la Roma et pour les joueurs. Quand nous réussissons, je suis heureux. » On n’en saura pas plus.