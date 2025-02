Qui est Kyogo Furuhashi, l’attaquant japonais prêt à conquérir le Stade Rennais ?

En pleine crise, Rennes doit impérativement se montrer ambitieux sur le mercato hivernal pour pallier un manque criant de personnalité et d’expérience dans son effectif. Le chantier est colossal, touchant l’attaque, la défense et le milieu de terrain. Malgré les investissements conséquents pour recruter Seko Fofana et Brice Samba, le club peine à redresser la barre. Une série décevante en Ligue 1, combinée à une élimination humiliante en Coupe de France face à Troyes, pensionnaire de Ligue 2, illustre l’ampleur des problèmes. Mais dans cet ouragan sportif, une arrivée pourrait bien être le phare dans la tempête. Celle de Kyogo Furuhashi.

Le Stade Rennais a annoncé, lundi dernier, l’arrivée de l’attaquant international japonais, jusqu’alors au Celtic Glasgow. Le transfert du joueur serait estimé à environ 10 millions d’euros. Furuhashi avait découvert l’Europe et l’Écosse sous l’ère Ange Postecoglou, fin connaisseur du football asiatique. Ce dernier, désormais à Tottenham, a été à l’origine de l’arrivée de plusieurs joueurs japonais au Celtic, dont Daizen Maeda, Reo Hatate et Kyogo Furuhashi.

Un passage réussi au Celtic

L’importance de Kyogo Furuhashi au Celtic est indéniable, et son départ représente un coup dur pour le club écossais. En deux ans et demi, l’attaquant japonais a inscrit 63 buts en 93 matchs de Scottish Premiership, faisant de lui un rouage essentiel dans les succès du club, et notamment lors des récents matchs de Ligue des Champions. Sa capacité à être décisif dans les moments clés, comme lors de la victoire contre les Young Boys (1-0) où il a aidé son équipe à se qualifier malgré trois buts refusés, illustre sa valeur. Brendan Rodgers, le coach du Celtic, a ainsi souligné que perdre un joueur aussi influent affectera inévitablement la dynamique offensive de sa formation. « En tant qu’entraîneur, je ne voudrais pas perdre l’un de nos meilleurs joueurs et quelqu’un qui s’adapte parfaitement à notre style de jeu », a-t-il lâché lors d’une conférence de presse.

Le défi pour le Celtic sera de compenser l’absence d’un attaquant aussi prolifique et polyvalent. Furuhashi a su transformer des situations complexes en opportunités, son instinct de buteur ayant souvent fait la différence. Rodgers admet également que ce départ ne sera pas simple à combler : « Nous n’avions pas l’intention de vendre Kyogo et donc d’être plus faibles ». « C’est une superstar. Je ne peux pas dire assez de bien de lui », a déclaré, quant à lui, le capitaine du Celtic, Callum McGregor. Alors que le Celtic devra maintenant chercher à réorganiser son attaque, ces différentes déclarations mettent en lumière l’importance stratégique de Furuhashi et le vide qu’il laissera dans un secteur aussi crucial du jeu.

Une recrue idéale pour Rennes ?

« La venue de Kyogo est la volonté de tout un club, a déclaré le président rennais Arnaud Pouille sur le site officiel du club. Il présente un profil technique qui vient renforcer le vestiaire. C’est un joueur très généreux, qui a le sens du collectif. Kyogo a joué plus de 30 matchs cette saison, il a pour sûr le rythme nécessaire au très haut niveau ». Et pour le directeur sportif rennais Frederic Massara, « Kyogo qui est un attaquant avec de grandes qualités de finisseur, très actif et généreux dans les courses et dans la façon d’attaquer les espaces. Il a une grande expérience internationale même en Ligue des champions et connaît ce que sont les exigences du haut niveau. »

Pour le joueur de 30 ans, le défi français semble avoir tout pour lui plaire. Le nouvel attaquant du Stade Rennais s’est exprimé avec enthousiasme : « J’étais à la recherche d’un nouveau challenge dans un championnat reconnu. Physiquement, techniquement, la Ligue 1 est très compétitive. Le club n’est pas à une position habituelle par rapport aux dernières saisons, l’objectif pour nous va être de remonter au classement. Je me sens prêt à donner le meilleur de moi-même avec Rennes » Espérons-le.