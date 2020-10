Real Madrid : Zinedine Zidane réagit à l’affaire Benzema-Vinicius Jr

La suite après cette publicité

Malgré le match nul inespéré ramené par le Real Madrid du Borussia Mönchengladbach (2-2), la Casa Blanca s’est embrasée mercredi. La raison ? Des propos-chocs tenus par Karim Benzema à Ferland Mendy à l’encontre de Vinicius Jr. « Il fait ce qu’il veut. Frère, joue pas avec ! La vie de ma mère. Il joue contre nous », a-t-il déclaré, dans des images captées et diffusées par la chaîne Téléfoot et bien évidemment reprises en boucle par tous les médias espagnols. Si la polémique est retombée, notamment depuis que l’attaquant international tricolore a fait ses excuses auprès de la pépite brésilienne, l’affaire n’avait pas encore été commentée par Zinedine Zidane. Alors forcément en conférence de presse d’avant match (le Real Madrid joue contre Huesca ce samedi à 14h), plusieurs journalistes ont interpellé le technicien français sur cet épineux sujet.

Zizou n’a pas éludé les questions sur le sujet, mais a plutôt minimisé l’affaire. « Je pense sincèrement, et je sais que vous regardez attentivement les matches, que cela arrive souvent ces petites choses qui se passent entre les joueurs sur un terrain. Et je le dis, non pas pour éviter le problème, pas pour bannir le problème, parce qu'il s'est passé ce qu'il s'est passé, mais ce sont des choses qui arrivent de temps en temps. Lorsque vous jouez un match, qu'il y a de la tension, vous pouvez dire quelque chose à quelqu'un. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que ça reste. Il faut que quelque chose se passe juste après derrière », a-t-il expliqué avant de confirmer qu’il y avait bien eu une discussion entre les deux protagonistes. « Il y a eu une discussion entre les deux joueurs, et voilà, c'est fini. On passe à autre chose. Je sais bien que ça plaît ces petites polémiques. Je peux juste te dire que c'est arrivé et que ça arrivera encore entre joueurs. Je pense que de temps en temps, à chaud, ça prouve le caractère du groupe, de l'équipe », a insisté le champion du monde 98.

Avant d’insister sur l’importance du match de demain contre Huesca. « Il n'y a aucun problème, d'aucune nature. Bien au contraire. Ils se sont bien entraînés et c'est le plus important, que toute notre énergie soit présente pour le match de demain, et rien d'autre. » Deuxième de la Liga après sa belle victoire lors du Clasico le week-end dernier, le club merengue doit confirmer face au 18e du classement. Tout sauf un match facile à en croire Zinedine Zidane qui aura besoin de toutes ses forces, et notamment de Karim Benzema et Vinicius Jr pour prendre le meilleure sur la modeste équipe espagnole...