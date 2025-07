L1 : la date de reprise du PSG est connue

Dimanche soir, le Paris Saint-Germain va en terminer avec son interminable saison 2024/2025 en disputant la finale de la Coupe du Monde des Clubs face à Chelsea. Après, les joueurs de Luis Enrique auront droit à des vacances bien méritées. Les coéquipiers d’Achraf Hakimi auront droit à une coupure de trois semaines.

En effet, Ici Paris et RMC Sport indiquent que les joueurs ont rendez-vous le 4 août pour des examens médicaux et que le premier entraînement de la saison 2025/2026 aura lieu le lendemain, mardi 5 août. Et pour rappel, les Parisiens joueront une semaine plus tard la finale de la Supercoupe d’Europe contre Tottenham.

