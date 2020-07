OM : Pablo Longoria sera déjà au travail à Munich

En quête d'un nouveau directeur du football, l'Olympique de Marseille a finalement choisi de nommer Pablo Longoria dimanche. Le président Jacques-Henri Eyraud s'était d'ailleurs félicité de cette arrivée. « À travers un processus particulièrement rigoureux, nous recherchions un manager sportif très expérimenté, passé par des tops clubs européens, qui apportait une approche nouvelle à cette fonction. Avec Pablo Longoria, nous avons trouvé cette combinaison, ainsi que des qualités humaines qui nous ont impressionnés. Pablo arrivera le même jour qu’Hugues Ouvrard à l’Olympique de Marseille. Ainsi, nous aurons bouclé notre organisation pour la phase 2 du projet et je me réjouis d’affronter tous nos nouveaux défis avec une équipe aussi talentueuse et exigeante ».

Alors qu'il doit prendre ses fonctions le lundi 3 août prochain, Pablo Longoria est déjà au travail. D'après les informations de 20 Minutes, l'homme âgé de 34 ans sera présent vendredi en Allemagne afin d'assister au match amical opposant l'Olympique de Marseille au Bayern Munich. L'occasion de commencer à se faire une idée plus précise du club phocéen, où il aura fort à faire.