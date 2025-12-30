Une star de Liga détruit la Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite

Depuis plusieurs années maintenant, la Fédération Espagnole organise sa Supercoupe d’Espagne en Arabie saoudite, avec un format de Final Four. Si cette décision avait fait polémique au début, elle semble avoir été digérée par la plupart des fans de foot outre-Pyrénées. Mais d’autres, comme l’attaquant de l’Athletic Iñaki Williams, sont toujours contre.

Le frère aîné de Nico a ainsi tenu des propos assez crus lorsqu’il a été interrogé à ce sujet. « J’ai déjà dit ce que je pensais, je ne garde pas ma langue dans ma poche. Jouer en Arabie saoudite, c’est de la merde. Organiser une compétition nationale dans un autre pays, ça n’aide pas les supporters à se déplacer. Nous-là bas on joue à l’extérieur, alors qu’à la maison tous nos fans nous accompagnent. En plus je vais être père ces prochains jours, donc laisser ma femme et mon fils ici c’est chiant, mais c’est notre métier », a-t-il lancé au Chiringuito de Jugones, alors que son équipe défiera le Barça en demies avant d’éventuellement jouer la finale contre l’Atlético ou le Real Madrid. Le message est clair.