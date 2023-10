PSG - AC Milan : Leonardo prend ses distances avec le football

Une carrière en deux temps. Après avoir porté les couleurs du Paris Saint-Germain entre 1996 et 1997, Leonardo a occupé à deux reprises la fonction de directeur sportif du club de la capitale (2011-13 puis 2019-22). Malheureusement, son deuxième mandat a connu une fin prématurée. Confronté à la gestion difficile du cas Kylian Mbappé et à l’incertitude autour de sa prolongation, le Brésilien a été remplacé par Luis Campos en juin 2022. En marge du choc entre le champion de France en titre et l’AC Milan comptant pour la 3e journée de la Ligue des champions ce mercredi soir, Le Parisien s’est penché sur la situation de l’ex-dirigeant de 54 ans, également passé par la Lombardie.

Aux dernières nouvelles, ses proches auraient confié au quotidien régional que le Brésilien n’avait, pour le moment, pas l’intention d’exercer de sitôt la fonction de directeur sportif estimant que le métier avait trop changé selon lui. Alors qu’il n’a toujours pas remis les pieds au Parc des Princes depuis son éviction, Le Parisien laisse néanmoins entendre que le natif de Niteroi pousserait en coulisse pour installer Carlo Ancelotti à la tête de la sélection brésilienne.

