PL : Leeds renverse Wolverhampton dans un match fou

Il fallait être bien assis pour suivre cette rencontre de Premier League entre Wolverhampton et Leeds ce vendredi soir. Une rencontre marquée par plus de 5 blessures en moins d'une heure de jeu et qui voyait les Wolves mener de deux buts à la mi-temps grâce à Jonny et Trincao.

Mais l'exclusion à la 50eme minute de Raul Jimenez a absolument tout changé. Leeds a réduit l'écart à l'heure de jeu par Harrison. Et ce but a enflammé totalement la rencontre. Trois minutes plus tard, Rodrigo égalisait. À force de pousser, le club du Yorkshire arrachait dans le temps additionnel la victoire grâce à Ayling. Un but important puisque Leeds de Jesse Marsch enchaîne une nouvelle victoire et prend maintenant 7 points d'avance sur la zone rouge.