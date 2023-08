Juventus : Allegri réagit à la possibilité d’un échange Lukaku - Vlahovic

Le feuilleton Romelu Lukaku enflamme le mercato d’été. Poussé vers la sortie à Chelsea et à mille lieues d’un retour à l’Inter Milan, l’attaquant belge dispose d’autres propositions pour relancer sa carrière et l’une d’entre elles mène à la Juventus Turin. Dernièrement, la presse transalpine a évoqué la possibilité qu’un échange entre le joueur de 30 ans, qui appartient toujours à Chelsea, et Dusan Vlahovic était d’actualité. En effet, Les Blues étudient l’intérêt d’inclure l’attaquant serbe dans la transaction pour se débarrasser définitivement de Romelu Lukaku. En marge d’une rencontre amicale contre le Real Madrid, l’entraîneur des Bianconeri Massimiliano Allegri s’est exprimé avec prudence sur l’hypothèse d’un échange entre les deux joueurs. Bien qu’il soit satisfait des éléments dont il dispose sur le front de l’attaque turinoise, le technicien italien ne ferme pas la porte à un départ du Serbe.

« L’affaire Lukaku ? Je suis content de l’équipe que j’ai, mais si le club est financièrement obligé d’échanger Vlahovic et Lukaku, alors je m’adapterai, comme je l’ai toujours fait… J’ai quatre attaquants à ma disposition. Il s’agit maintenant d’étudier la composition de l’équipe. Nous ne sommes pas européens et nous nous concentrons donc entièrement sur le championnat. Il peut donc encore se passer des choses avant la fermeture de la fenêtre de transfert », a-t-il rétorqué, des propos rapportés par la Gazetta dello Sport. À noter que la Juventus Turin réclame toutefois 40M€ au club anglais pour ouvrir la porte à Dusan Vlahovic. Les négociations risquent d’être longues…

