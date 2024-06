Belgique : un nouveau forfait pour l’Euro ?

Hier soir, la Belgique a terminé sa préparation de l’Euro sur une bonne note, après sa victoire face au Luxembourg (3-0). Une mauvaise nouvelle a cependant gâché cette soirée, la blessure de Thomas Meunier. L’ancien joueur du PSG est sorti à la fin du premier quart d’heure de jeu, touché à l’ischio-jambier droit. Son sélectionneur, Domenico Tedesco, s’est montré pessimiste en conférence de presse sur l’état de santé du joueur de 32 ans.

La suite après cette publicité

«La conclusion principale de la soirée, c’est qu’on a perdu Thomas Meunier. C’est tellement dommage. On va réaliser une IRM dimanche matin, mais ça ne sent pas bon. Est-ce qu’on appellera un autre joueur s’il faut le remplacer ? Numériquement, c’est assez je pense. On prendra le temps de réfléchir à ça si la situation le nécessite», a commenté le sélectionneur des Diables Rouges. Les examens réalisés ce dimanche donneront plus d’éléments de réponse.