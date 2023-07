Mercato AS Roma : José Mourinho prépare une nouvelle Louve revancharde

La suite après cette publicité

Que la fin de saison de l’AS Roma fut bruyante et pas forcément dans le bon sens du terme. Un an après leur victoire en Ligue Europa Conférence face au Feyenoord Rotterdam, les Giallorossi ont retrouvé le chemin d’une finale européenne, mais cette fois-ci en Europa League où ils ont chuté aux tirs au but contre le Séville FC (1-1). L’objectif européen était tel pour la Louve romaine que la fin de saison en championnat a été quelque peu décevante avec seulement trois victoires sur les dix dernières journées de Serie A. Et les joueurs de José Mourinho ont donc terminé la campagne italienne à la 6ème position du classement - loin des espérances fixées après les venues de Paulo Dybala, Andrea Belotti, Nemanja Matic, Georginio Wijnaldum et Zeki Celik. Mais l’AS Roma version José Mourinho n’a pas dit son dernier mot malgré une fin de saison mouvementée dans la presse européenne.

Pire encore, le caractère bien trempé de l’entraîneur portugais a fait les gros titres des gazettes italiennes en fin de saison avec plusieurs bras de fer contre les arbitres italiens mais aussi européens, notamment après la finale d’Europa League arbitrée par l’Anglais Anthony Taylor. Des mots rudes qui ont valu à l’ancien tacticien de Chelsea et du Real Madrid une suspension par l’UEFA pour les quatre prochains matches européens de son club après avoir eu ces propos injurieux. Sous contrat jusqu’en juin 2024, José Mourinho a été impliqué dans plusieurs rumeurs de départ. Un temps convoité par le PSG, Chelsea, le Brésil ou encore par l’Arabie saoudite, le Portugais de 60 ans est finalement resté dans la capitale italienne, même si la direction romaine avait déjà coché des profils pour sa succession, comme nous vous le révélions en exclusivité.

Des renforts intéressants !

La direction articulée autour de Tiago Pinto n’a pas perdu de temps sur le marché estival. Dès le mois de juin, les Giallorossi ont dégainé plusieurs officialisations actées depuis plusieurs mois, avec les arrivées de Houssem Aouar (25 ans) et d’Evan Ndicka (23 ans), en provenance respectivement de l’Olympique Lyonnais et de l’Eintracht Francfort. Deux transferts à coût plus que réduit puisqu’ils étaient libres de tout contrat après la fin de leur bail dans leur club respectif. La dernière recrue verrouillée par la Roma se nomme Rasmus Kristensen (26 ans), arrière droit danois prêté par Leeds sans option d’achat. Trois joueurs en pleine force de l’âge qui vont entamer leurs plus belles années et qui ont déjà l’expérience de grands matchs en Ligue 1, en Bundesliga et en Premier League, voire en compétitions européennes. Les dirigeants romains ont également sécurisé l’attaquant italien Stephan El Shaarawy jusqu’en juin 2025 pour s’assurer une option offensive polyvalente et expérimentée dans la rotation.

Dans le sens des ventes, la Roma a accéléré pour se débarrasser de Carles Pérez, vendu définitivement au Celta de Vigo après un prêt, mais surtout deux jeunes joueurs issus de la formation romaine : le milieu bosnien Benjamin Tahirovic à l’Ajax Amsterdam et Cristian Volpato à Sassuolo. Et ce n’est pas terminé puisque les Giallorossi tentent encore de trouver un point de chute à Bryan Reynolds, Rick Karsdorp, Eldor Shomurodov, Matías Viña mais surtout Andrea Belotti qui est poussé vers la sortie, comme nous vous le révélions en exclusivité. Les Romains cherchent d’ailleurs à se renforcer en attaque et continuent de négocier avec Gianluca Scamacca (West Ham) et Alvaro Morata (Atlético). La préférence de la direction va pour l’Italien, tandis que le staff et Paulo Dybala espèrent une arrivée de l’Espagnol. Les noms de Marcel Sabitzer et Noah Okafor ont également été mentionnés par les différents journaux.