AS Rome : la direction veut chiper des prétendants au PSG pour l’après José Mourinho

Depuis plusieurs semaines, le nom de José Mourinho est mentionné dans diverses rumeurs en cette fin de saison, notamment à Chelsea depuis l’éviction de Graham Potter selon nos informations, mais aussi pour la Seleção brésilienne toujours en quête de son nouvel entraîneur depuis le désastre de la Coupe du Monde au Qatar. Mais le Paris Saint-Germain semble le plus en avance sur le dossier, comme nous vous le révélions ces derniers jours. Le conseiller du football du PSG, Luis Campos a d’ailleurs accéléré les négociations avec le tacticien portugais et commence même à discuter avec son entourage, ce que nous vous expliquions la semaine dernière.

Les récentes sorties médiatiques de José Mourinho passent mal en Italie et la presse transalpine y voit un signe de départ imminent avant l’heure. Entre ses plaintes constantes envers les différents arbitres de Serie A et ses piques directes envoyées à sa direction, La Gazzetta dello Sport pense que José Mourinho «n’a jamais été aussi loin de la Roma». Le quotidien italien évoque notamment des relations de plus en plus tendues avec Tiago Pinto et les autres dirigeants romains. De son côté, Il Corriere dello Sport s’est clairement posé la question de possibles «paroles d’adieu ?». En ce sens, la direction des Giallorossi s’activerait en coulisses pour préparer au mieux l’après José Mourinho et les premières pistes envisagées pourraient faire grincer des dents les Parisiens. La Louve tente d’agrandir la liste de ses candidats en diversifiant les profils, avant de dresser leurs préférences.

Thiago Motta encore mentionné !

Les premiers noms commencent à sortir dans la presse italienne. Selon les informations du journal régional romain Il Messaggero, Thiago Motta, actuel entraîneur de Bologne aussi courtisé par le PSG, serait une piste réellement étudiée par la direction romaine pour succéder à José Mourinho qui avait déjà sondé l’ancien international italien lors des rumeurs qui liaient le Special One au Portugal après la Coupe du Monde. Deux autres candidats viennent s’inviter dans la course au banc des Giallorossi : Rúben Amorim (Sporting CP) et Roger Schmidt (Benfica) que Tiago Pinto apprécie énormément pour leur expérience en Europe et leur capacité à travailler avec les jeunes. Ces trois entraîneurs représentent à ce jour les principales cibles de la Roma.

D’après nos informations exclusives, plusieurs autres candidats sont surveillés de près par l’AS Rome pour remplacer José Mourinho à la fin de la saison. Les Giallorossi rêveraient toujours d’Antonio Conte qui a déjà laissé entendre son envie de revenir en Italie après un passage compliqué à Tottenham en Angleterre. Il représente d’ailleurs le profil favori pour la suite. Néanmoins, Tiago Pinto observerait d’autres profils au Portugal, notamment Armando Evangelista (Arouca) qui réalise une saison surprenante avec cette 5ème place en Liga Bwin. Artur Jorge (Braga) est également dans le viseur des Romains. Et pour finir, la légende des Giallorossi, Daniele De Rossi a aussi des prétendants au sein de l’AS Rome. L’ancien milieu italien est actuellement sans banc après un bref passage à la SPAL cette saison. Une chose est certaine : la Louve ne voit pas José Mourinho rester dans la capitale italienne.