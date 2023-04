Bologne : Thiago Motta souhaite des garanties sur son avenir

La suite après cette publicité

Le départ de Christophe Galtier du PSG ne fait plus aucun doute à l’heure actuelle. Reste maintenant à trouver son successeur pour la direction parisienne. Si les noms de Julian Nagelsmann, José Mourinho ou encore Zinédine Zidane sont évoqués, celui de Thiago Motta fait partie de la tête de liste. Mais dernièrement, l’actuel club de l’ancien joueur de Paris, Bologne, a répondu fermement en excluant un quelconque départ.

Ce mardi, la Gazzetta dello Sport a dévoilé de nouvelles révélations à ce sujet. Selon nos confrères italiens, Motta va rencontrer ses dirigeants avant le prochain match face à la Juventus pour parler du projet et de son avenir. L’ex-international italien souhaiterait rester à Bologne, mais aimerait avoir des garanties pour viser plus haut. Le PSG reste néanmoins le club le plus intéressé par le coach de 40 ans.

Thiago Motta ne pense qu’à Bologne