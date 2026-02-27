Le très joli geste de Zinédine Zidane

Classe sur les terrains, Zinédine Zidane l’est aussi en dehors et le parrain de l’association ELA l’a encore démontré. Alors que les parents de Lola, jeune fille de 9 ans atteinte d’une maladie rare, l’ont sollicité dans l’espoir d’organiser une tombola avec un maillot dédicacé afin d’aider à financer la recherche, l’ancien Madrilène a répondu présent. Le champion du monde 1998 a, en effet, accepté la requête mais s’est également déplacé pour rencontrer les parents, Sébastien et Evanne Allard.

La suite après cette publicité

RMC Sport précise que ce rendez-vous a eu lieu au mois de décembre dans un hôtel parisien. «Il nous a posé plein de questions sur l’association. On a vraiment eu un temps posé avec lui pendant 10-15 minutes où il y a eu un vrai échange, au-delà de dédicacer un maillot. C’était un moment très, très fort pour nous. C’est comme si c’était un rêve, c’est passé tellement vite. On en est ressortis avec des étoiles plein les yeux», a de son côté indiqué la mère de l’enfant.