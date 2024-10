OL : Pierre Sage donne des nouvelles de Nemanja Matic

Ce vendredi, Pierre Sage s’est présenté face à la presse à deux jours de la rencontre face au HAC. Le technicien français pourrait faire sans Nemanja Matic (36 ans), touché au dos en Ligue Europa face aux Rangers avant la trêve internationale d’octobre.

«Tout le monde s’entraîne normalement. Nemanja Matic devrait être juste pour ce match, il avait un souci au dos mais ça va bien mieux. On fera un point samedi. Les internationaux sont revenus au compte-goutte. On les traite individuellement selon les temps de jeu, le décalage horaire, etc…» On en saura plus dimanche matin lors de la publication du groupe lyonnais.