FC Barcelone : Xavi n'est sûr de rien pour Frenkie de Jong

La suite après cette publicité

Frenkie de Jong est à la merci de toutes les rumeurs en Catalogne. Plutôt enclin à rester au FC Barcelone, il est courtisé par les deux clubs de Manchester, surtout United où va prendre place Erik ten Hag à l'aube de la saison prochaine, son ancien entraîneur avec qui il s'est révélé à l'Ajax. Le Barça et Xavi voudraient plutôt le conserver mais le milieu de terrain représente également une valeur marchande importante. Sa vente pourrait rapporter environ 80 M€, de quoi faire réfléchir la direction blaugrana, consciente des difficultés économiques que traverse le club.

«Pour moi, Frenkie est très important. Il a été titulaire dans la plupart des matchs sauf lorsqu'il a dû se reposer, mais il y a aussi la situation financière du club. Avec Frenkie, c'est clair. Il peut marquer une époque dans le club mais nous verrons», a concédé Xavi en conférence de presse ce samedi. Il n'a en tout cas pas planifié de se séparer du Hollandais. «Il y a des joueurs non transférables et transférables, mais au final il faut regarder la situation économique et nous devons savoir où nous en sommes pour prendre des décisions. Nous devons terminer la saison et ensuite nous saurons comment est le club et comment nous devons agir. Nous sommes clairs à ce sujet mais nous devons en parler.»