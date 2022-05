Mercato : Frenkie de Jong a choisi son futur club !

La suite après cette publicité

Cet été, le FC Barcelone veut tout changer ou presque. Huit recrues sont espérées par Xavi cet été annonce Mundo Deportivo ce jeudi. Mais avant d'acheter, les pensionnaires du Camp Nou devront vendre cet été comme l'a rappelé le technicien blaugrana en début de semaine. «Le scénario est facile, ça dépend de l'argent. On va faire une chose ou une autre. C'est évident, mais c'est comme ça. La situation est dure, mais, en ce moment, c'est notre réalité». Pour renflouer ses caisses, le Barça compte se séparer de plusieurs indésirables comme Umtiti, Lenglet, Pjanic ou encore Coutinho, qui est sur le point de rester définitivement à Aston Villa.

Parallèlement à cela, les dirigeants catalans souhaitent aussi se délester d'éléments à forte valeur marchande. Si le sort Memphis Depay n'est pas encore scellé, celui de son compatriote Frenkie de Jong l'est. Depuis plusieurs semaines maintenant, la presse ibérique assure que le Néerlandais va être sacrifié par les Culés. En public, Xavi a toujours nié ces informations. «Je ne vois pas beaucoup de joueurs avec ses conditions au niveau mondial. Il doit le prouver. Il est très important pour le présent et l'avenir». Mais en coulisses, le Barça pousse bien le milieu de 25 ans vers la sortie. On estime que malgré son talent, il n'est pas le leader tant attendu.

L'affaire est pratiquement bouclée avec MU

Sous contrat jusqu'en 2025, l'ancien de l'Ajax Amsterdam, frustré par sa saison, n'était pas forcément pour s'en aller. Mais les Barcelonais semblent décidés à le faire partir, eux qui ont fixé son prix à 70 M€. Mis sur le marché, De Jong risque de rapporter gros puisque de nombreux clubs se sont déjà positionnés pour le recruter. Le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain, la Juventus Turin, Manchester United et Manchester City, qui pense à un échange avec Bernardo Silva, sont tous prêts à miser sur le Hollandais. Et l'un de ces prestigieux candidats a visiblement doublé la concurrence et aurait pratiquement bouclé l'affaire.

Gerard Romero, journaliste bien informé sur le Barça, annonce que Frenkie de Jong va être transféré à Manchester United cet été. Le dossier sera même bouclé à la fin du mois assure le journaliste qui précise que cette opération va se faire à 95%. Il ajoute même que les Red Devils vont mettre entre 70 et 80 millions d'euros sur la table pour s'offrir le milieu de terrain. Une information relayée et confirmée par la Cadena SER qui indique que le Barça va écouter les offres pour De Jong et son coéquipier Marc-André ter Stegen. Le mercato a déjà commencé chez les Culés !