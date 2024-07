Portugal - France : Didier Deschamps dévoile son échange avec Olivier Giroud

Au bout d’une séance de tirs au but irrespirable, l’équipe de France s’est qualifiée pour la demi-finale de l’Euro 2024 contre l’Espagne. Un match compliqué durant lequel la prolongation aura été éprouvante pour les deux équipes et notamment pour Olivier Giroud. Le meilleur buteur de l’histoire des Bleus était censé entrer en jeu, mais après une discussion avec Didier Deschamps, l’attaquant de 37 ans du Los Angeles FC est finalement resté sur le banc au moment de la séance de tirs au but.

Après la rencontre, Didier Deschamps a expliqué qu’il s’agissait d’un imbroglio avec le corps arbitral puisqu’il n’a pas compris la demande du sélectionneur des Bleus, puisque Giroud devait bien tirer durant la séance. «C’est une question de choix, même si je n’ai pas pu faire entrer Olivier. L’arbitre n’a pas vu. Olivier devait tirer. Il y avait une forme de tranquillité, même si on était face au kop du Portugal. C’est un geste technique, face à un gardien très bon dans l’exercice», a expliqué Didier Deschamps sur BeIN Sports. Rien de grave avec Olivier Giroud, donc.