Le PSG est prêt à jouer un mauvais tour au FC Barcelone

«Ce sont deux joueurs très importants pour le présent et le futur. Le club travaille avec leurs agents pour parvenir à un accord. C'est un processus et parfois les choses prennent beaucoup de temps. Nous espérons qu'un accord sera trouvé pour le bien du club et des joueurs. C'est une question de temps, je crois», a confié Xavi ce mercredi en conférence de presse au moment d'évoquer la situation contractuelle de Gavi et Ronald Araujo. Le milieu de 17 ans et le défenseur central uruguayen de 23 ans sont considérés comme des piliers pour le futur du club blaugrana. Cependant, leurs contrats s'achèvent dans un peu plus d'un an, en juin 2023.

La suite après cette publicité

Si pour le moment, l'heure n'est pas à l'inquiétude, le club catalan entend trouver un accord avec ses deux pépites avant le mercato estival. Sinon, les prétendants vont se ruer avec plus d'entrain. Dans le cas de Ronald Araujo, les intérêts sont déjà très nombreux comme l'explique Sport. Au point que si un accord n'est pas trouvé assez rapidement, le FC Barcelone penserait à le vendre cet été pour au moins glaner un joli chèque. Du côté du clan de Ronald Araujo, une chose est claire, les Catalans doivent l'augmenter à l'échelle des derniers joueurs prolongés.

Le PSG est entré dans le dossier

Proposant trois millions d'euros annuels pour son international uruguayen, le FC Barcelone a reçu un refus du joueur. Ce dernier resterait l'un des joueurs les moins payés de l'équipe avec cette rémunération alors qu'il est devenu un cadre au cours de cette saison. Une approche maladroite qui a été vue comme une invitation au départ. Voulant se rapprocher des émoluments de Pedri, Ansu Fati ou encore Ferran Torres, Ronald Araujo ne demande pourtant pas un salaire à l'échelle des historiques comme Gerard Piqué et Jordi Alba. Freiné par ses finances, le FC Barcelone ne parvient pas à convaincre son défenseur.

Ce dernier ne manque pas d'intérêts puisque le média catalan évoque des approches de deux clubs anglais. Ainsi, Chelsea et Manchester United feraient le maximum pour le signer cet été voir le signer libre en 2023 et ont déjà formulé des propositions. Un autre club se serait d'ailleurs immiscé au cours des derniers joueurs dans ce dossier. Le Paris Saint-Germain - qui serait déçu par Sergio Ramos - aurait envoyé une proposition et serait dans l'attente de l'évolution des discussions entre le FC Barcelone et Ronald Araujo. Prenant le risque de perdre un élément fort, le FC Barcelone s'est mis dans une position délicate et le PSG pourrait donc en profiter.