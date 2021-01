Serie A : l'AS Roma se venge de Spezia dans un match totalement fou

Battue mardi dernier en Coupe d'Italie par Spezia dans un contexte assez particulier, l'AS Roma se devait de se rattraper en championnat. Et les Giallorossi n'ont pas tremblé puisqu'ils ont rapidement ouvert le score via Borja Mayoral (17e). Un avantage de courte durée puisque le jeune Roberto Piccoli a vite égalisé (24e). Au retour des vestiaires, les Romains ont décidé de repasser à l'attaque.

Borja Mayoral a redonné l'avantage à l'équipe de Paulo Fonseca (52e) avant que Rick Karsdorp (55e) inscrive le troisième but des siens. Spezia n'abandonnera pas avec la réduction du score de Diego Farias (59e). Le promu égalisait même grâce à Daniele Verde (90e) mais Lorenzo Pellegrini (90e +2) donnait la victoire aux joueurs de Paulo Fonseca. L'AS Roma s'impose 4-3 et confirme sa belle troisième place à trois points de l'Inter et à six points du leader, l'AC Milan.

Le classement de la Serie A