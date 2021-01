Coupe d'Italie : l'hallucinante soirée de l'AS Roma

C'est une fin de match surréaliste qui s'est déroulée hier soir à l'Olimpico à Rome. Opposée à La Spezia en huitième de finale de la Coupe d'Italie, l'AS Roma s'est loupée dans les grandes largeurs et à tous les niveaux. Revenons d'abord sur la rencontre, très mal entamée avec deux buts concédés dès le premier quart d'heure face au promu en Serie A (actuellement 13e du classement). Le club de la Louve a fait preuve de caractère en recollant au score, arrachant donc des prolongations. Et c'est là que tout a basculé dans l'irrationnel.

Dès la 2e minute des prolongations, la Roma se fait expulser deux joueurs coup sur coup. Son défenseur Mancini puis son gardien Pau Lopez. L'entraîneur Paulo Fonseca fait donc deux changements : Ibañez remplace Pedro et Fuzato, le deuxième gardien, remplace Cristante pour prendre place dans le but. Problème, avant ce double changement, Fonseca en avait déjà effectué 4. Ce qui portait le total à 6, soit un de plus que le total autorisé (5). Sur le moment, seul le milieu de terrain Pellegrini semble s'apercevoir de l'erreur du staff et vient en parler à son entraîneur, qui lui assure qu'il n'y a pas de problème.

Une erreur grave

Pourtant, il y en a bien un. Visiblement, la Roma a mal interprété l'évolution de la règle concernant les changements. En cas de prolongation, il est possible d'avoir une fenêtre de changement supplémentaire (4) mais pas un changement supplémentaire (toujours 5 maximum). Les clubs peuvent faire 5 changements en 3 fois sur 90 minutes, ou 5 changements en 4 fois, en cas de prolongation. Fonseca a donc lui fait 6 changements, en 4 fois. Résultat, la Roma perdra quoi qu'il arrive ce match sur tapis vert. Un match qu'il a de toute façon perdu sur le terrain puisque La Spezia l'a emporté 4-2, profitant sans mal de sa supériorité numérique.

Pour le club de la Louve, l'impact de cette rencontre est désastreux et provoque la colère des tifosi, qui parlent de honte et de déshonneur suite au triste spectacle proposé. Elle pourrait aussi avoir des conséquences sur l'avenir de Paulo Fonseca, l'entraîneur portugais sur le banc depuis 2019. En effet, tout cela intervient au cœur d'une mauvaise passe, puisque la Roma a enchaîné un nul face à l'Inter à domicile, une défaite embarrassante dans le derby face à la Lazio (0-3) et ce couac ridicule face à la Spezia. Selon l'ensemble de la presse italienne ce mercredi, Paulo Fonseca est clairement menacé, avec des entraîneurs tels que Maurizio Sarri, Luciano Spalletti et Massimiliano Allegri tapis dans l'ombre...