Brest-PSG : Éric Roy descend en flammes Kylian Mbappé et les joueurs du PSG !

Le Paris Saint-Germain a obtenu une précieuse victoire 3-2 sur la pelouse du Stade Brestois ce dimanche après-midi, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Les Franciliens l’ont emporté grâce à un but de Kylian Mbappé en toute fin de partie, après un penalty sorti par Bizot. Le Bondynois en a d’ailleurs profité pour chambrer les Brestois, ce qui est mal passé auprès du public breton, qui n’a pas hésité à le siffler.

Après la rencontre, devant les caméras d’Amazon Prime Video, le coach du sixième au classement de Ligue 1 en a profité pour tacler les Parisiens. « C’est un peu ridicule. Moi je ne vais pas citer de noms, mais l’attitude de certains Parisiens était ridicule. Ils n’ont pas besoin d’en rajouter, tu as gagné le match, c’est très bien, bravo, félicitations. Quand on est un joueur de haut niveau, on a connu ça, à l’extérieur, tu te fais chahuter, heureusement que l’atmosphère ici est conviviale et saine. Il y a beaucoup de stades où ça aurait pu dégénérer. Franchement, il faut qu’il y ait une réflexion là-dessus, il y a des choses que tu ne dois pas faire quand tu es joueur de haut niveau », a expliqué Éric Roy.

Roy l’a mauvaise

En conférence de presse, il a aussi évoqué cette affaire et a, cette fois, bien mentionné Kylian Mbappé. « Tu peux être chahuté, c’est normal, c’est la star de cette équipe, mais tu marques deux buts, avec le match que tu as fait… C’est un peu ridicule, il devrait être un peu plus au-dessus de ça. Si on revient 20 ans en arrière… Aujourd’hui, on est protégé dans les stades, 20 ans en arrière dans certains stades vraiment chauds… à un moment donné, il y a des choses à faire, et d’autres où il faut être au-dessus », a lancé le coach.

Des propos forts qui risquent de faire polémique dans les prochaines heures, mais qui témoignent de toute la frustration du coach brestois, ainsi que de ses joueurs et des fans de l’équipe bretonne. À noter que le principal concerné a déjà répondu sur ses réseaux sociaux, citant un tweet du journaliste Bertrand Latour : « bah bien sûr et j’aurai même dû chanter avec eux quand ils insultaient mon coéquipier. Certains n’ont vraiment jamais mis un pied sur un terrain de football, peu importe le niveau… ». Le message est passé, d’un côté comme de l’autre.