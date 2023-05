Premier League : trois légendes intègrent le Hall of Fame

De nouveaux visages au panthéon du football anglais. Alors que fin mars dernier une liste de 15 candidats avait été révélée pour renter au Premier League Hall Of Fame, seulement trois ont été retenus ce mercredi : Rio Ferdinand, Petr Čech et Tony Adams. Trois légendes qui rejoignent les Thierry Henry, Frank Lampard, ou encore Sir Alex Ferguson.

Chacun d’eux a laissé une énorme empreinte outre-Manche. On peut notamment évoquer les six Premier League remportées du défenseur anglais avec Manchester United, du record de clean sheets en PL du portier tchèque ou encore des 660 rencontres disputées avec Arsenal de l’ancien capitaine des Gunners. Pour rappel, ce concept à « l’américaine » a été créé en 2020 pour honorer les principaux joueurs et entraîneurs ayant marqué l’histoire du championnat anglais.

