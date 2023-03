PL : 15 nouveaux candidats nommés pour intégrer le Hall Of Fame

Crée en 2020 pour honorer les principaux joueurs et entraîneurs ayant officié dans l’élite du championnat anglais, le Premier League Hall Of Fame accueillera 3 nouvelles figures en mai prochain. Pour cela, la Premier League a révélé ce jeudi une liste de 15 candidats susceptibles d’intégrer ce cénacle. Les fans pourront voter à partir du 10 avril pour leur favori.

La liste complète des joueurs nommés : Tony Adams, Sol Campbell, Michael Carrick, Petr Cech, Andrew Cole, Ashley Cole, Jermain Defoe, Les Ferdinand, Rio Ferdinand, Robbie Fowler, Gary Neville, Michael Owen, John Terry, Yaya Touré et Nemanja Vidic. Mercredi, la Premier League avait déjà officialisé l’intronisation de Sir Alex Ferguson et d’Arsène Wenger à son Hall Of Fame, devenant ainsi les deux premiers techniciens de l’histoire à l’intégrer.

