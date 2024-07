L’Atlético de Madrid dévoile son maillot domicile pour la saison 2024-2025

L’épilogue de l’Euro et de la Copa América arrive à grands pas et le football de clubs va bientôt reprendre pour cette saison 2024-2025. Alors que les championnats reprendront dans un mois, les clubs dévoilent de plusieurs semaines maintenant les maillots qu’ils arboreront durant ce nouvel exercice. Ce jeudi, c’est l’Atlético de Madrid qui a officialisé son nouveau maillot domicile pour la saison 2024-2025.

La suite après cette publicité

Cette nouvelle tunique, fournie par l’équipementier Nike, marque le retour de l’ancien logo, datant de 1947, « symbole de fierté et d’appartenance », comme l’explique le club madrilène dans un communiqué, sur son site. Le nom de la compagnie aérienne Riyadh Air fait également son apparition en tant que nouveau sponsor maillot. Ce maillot domicile rend hommage à la saison 1995-1996, où les Colchoneros avaient réalisé le doublé Liga-Coupe du roi. Une tenue assez classique avec un maillot au col bleu, accompagné de larges rayures rouges et blanches ainsi que de fines rayures rouges et bleues. « Ces couleurs s’associent à l’écusson pour former la peau de chaque supporter de l’Atlético. Ce nouveau maillot rassemble notre identité unique et notre véritable passion et invite chacun à le porter avec fierté et à ressentir une connexion, sur sa propre peau, entre son âme et l’histoire de l’Atlético de Madrid », indique le club madrilène.