Real Madrid - Mallorca : les compos sont tombées

Journée de Liga en milieu de semaine, et le Real Madrid, qui a bien lancé sa saison, accueille Mallorca, promu. La victoire de l'Atlético hier à Getafe a remis les Colchoneros en tête de la Liga, et les Merengues doivent l'emporter pour ce deuxième match de la saison au Bernabéu, face à des Insulaires qui sont loin d'être ridicules, puisqu'ils sont dixièmes, derrière des équipes ayant disputé un match de plus.

Pour ce match, Carlo Ancelotti fait légèrement tourner avec la titularisation de Camavinga, dans un onze redoutablement offensif ceci dit, qui semble se dessiner en 4-2-3-1. Le duo Vinicius-Benzema, si redoutable depuis le début de saison, est bien là. En face, on notera la présence de Take Kubo, prêté par les Merengues.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Nacho, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez - Camavinga, Modric - Rodrygo, Asensio, Vinicius - Karim Benzema

Mallorca : Reina - Sastre, Valjent, Gayà, Brian Olivan - Baba, Battaglia - Kang-In Lee, Kubo, Lago Junior - Hoppe