La future Ligue 3 probablement diffusée sur Ligue 1+

Une nouvelle compétition sur la chaine Ligue 1+. Ce ne sera pas la Coupe du Monde 2026, comme un temps envisagé, mais la Ligue 3, future compétition professionnelle (ex-National). Selon les informations de L’Equipe, la chaîne de LFP Media et la Fédération française de footba,, qui gère la compétition, discute des derniers détails après avoir avancé sur les contours d’un contrat pour une diffusion au moins jusqu’en 2029.

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« Ligue 1+ doit prendre en charge les frais de production de la compétition, et payer éventuellement de très faibles droits de retransmission », explique le quotidien sportif. Les cases de diffusion ne devraient pas interférer avec les rencontres de Ligue 1 diffusées sur la même chaine. En effet, les deux rendez-vous essentiels vont se jouer le jeudi soir et le samedi après-midi vers 15h, soit avant la L1. Il ne resterait plus qu’à acter cette décision.