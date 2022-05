L'équipe type des joueurs en fin de contrat

La suite après cette publicité

Les championnats se terminent pour la plupart dans une semaine. On en saura alors un peu plus sur les ambitions et les possibilités de chacun au mercato en vue de la saison prochaine. Il y aura de grandes opportunités à saisir pour les grands clubs, notamment chez les joueurs en fin de contrat. Ils sont nombreux dans ce cas, et pas des moindres en termes de notoriété, à être libres dans un mois et demi au soir du 30 juin. Voici une équipe type (et quelques remplaçants) avec des éléments qui pourraient faire le bonheur du gratin européen.

Dans les buts déjà, il y a du choix même si André Onana (26 ans), à l'Ajax depuis 2015, semble se diriger vers l'Inter où il remplacerait la légende Samir Handanovic (37 ans), lui aussi en fin de contrat. Sam Johnstone aspire probablement à mieux que West Bromwich Albion en Championship, lui qui est suivi par de gros clubs anglais comme Tottenham. Enfin, David Ospina va très probablement quitter Naples, tout comme Thomas Strakosha, le portier de la Lazio.

Chelsea dépouillé en défense

En défense, il faut se tourner vers l'Angleterre et surtout Chelsea qui voit Antonio Rüdiger, Andreas Christensen ou même son capitaine Cesar Azpilicueta arriver à échéance. Un sacré ménage va être entrepris. Les trois Blues devraient prendre la direction de l'Espagne puisque l'Allemand est annoncé au Real, tandis que les deux autres sont proches du Barça. Mais tant que ce n'est pas signé officiellement... Noussair Mazroui s'est lui déjà engagé avec le Bayern. Denayer, Aurier ou encore Romagnoli sont quant à eux toujours libres.

Au milieu de terrain, l'équilibre n'a pas été simple à trouver car il y a finalement assez peu de joueurs de couloir en fin de contrat. On retiendra donc les principaux dans cette équipe comme Paul Pogba, qui va quitter Manchester United après 6 saisons. Corentin Tolisso lui aussi devrait partir du Bayern Munich où sa présence aura été franchement embêtée par les blessures. Sur le départ de l'AC Milan, probablement pour le FC Barcelone, Franck Kessié forme le double pivot de cette équipe avec Luka Modric, lequel devrait prolonger au Real Madrid... jusqu'à preuve du contraire. Boubacar Kamara et Ivan Perisic sont également des opportunités à saisir.

De grandes opportunités devant

Enfin, devant nous avons droit à une attaque cinq étoiles puisque Ousmane Dembélé prend le côté droit, lui dont le contrat prend fin chez les Blaugranas. A gauche, nous avons décidé d'aligner Paulo Dybala, sur le départ de la Juventus et envisagé par l'Inter, mais pas que. Puis il y a bien sûr Kylian Mbappé, au milieu d'une véritable bataille entre le Real Madrid et le PSG, qui cherche par tous les moyens à le prolonger. Le club français va également perdre Angel Di Maria, tandis que des joueurs comme Lacazette, Lingard, Belotti, Bernadeschi et Luis Suarez auront quelques propositions pour rebondir.