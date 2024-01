Alexis Sanchez dézingue les méthodes de José Mourinho

José Mourinho est un entraîneur clivant. Considéré comme un génie pour certains, l’entraîneur portugais est souvent pris à partie pour sa gestion parfois dure à l’égard de certains joueurs. Pourtant, les titres dans sa collection et les mots élogieux de plusieurs de ses anciens joueurs parlent pour l’ancien tacticien de Chelsea, Porto et du Real Madrid. Ce samedi, Alexis Sánchez, qui a été sous les ordres du coach de 61 ans à Manchester United, a confirmé que le Special One était l’un des meilleurs coachs tout en apportant une nuance importante : «je dis les choses telles qu’elles sont et à mon avis Mourinho est l’un des meilleurs entraîneurs du monde en raison de sa façon de s’entraîner, de la façon dont il étudie les vidéos et de la façon dont il fait les choses. Mais ensuite, au sein du groupe, il y avait un sentiment étrange que "Vous étiez dans l’équipe et immédiatement éliminé. Parfois je ne jouais pas, puis je jouais, puis je ne jouais pas et en tant que joueur, vous perdez confiance, chaque joueur perd sa confiance. Vous comprenez ? Et puis il y avait une atmosphère créé qui n’était pas sain.»

L’attaquant chilien de l’Inter Milan est ensuite entré dans les détails pour expliquer son expérience avec l’entraîneur récemment remercié par l’AS Roma : «parfois, je jouais bien, je marquais un but et Mou me faisait sortir du terrain. Et je dis : 'J’aime le football, j’aime ce sport. Je joue au football depuis l’âge de cinq ans et s’ils m’enlèvent le ballon de ma part, c’est comme "J’ai perdu ma joie. Je suis comme ça, et c’est comme ça, j’ai perdu ma joie. Après ma première séance d’entraînement, je suis rentré à la maison et j’ai dit à ma famille et à mon agent : je ne peux pas rompre mon contrat et retourner à Arsenal ?» Malgré ces défauts, José Mourinho est logiquement convoité par plusieurs équipes qui souhaitent recruter un coach de premier choix dans les prochaines semaines voire les prochains mois.