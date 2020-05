OM : le torchon brûle entre Jacques-Henri Eyraud et André Villas-Boas

« J'ai envie de jouer la Ligue des Champions à Marseille, mais je veux savoir à quel point on est dépendants économiquement sur notre projet. Ça veut dire que si on n'a pas les conditions pour faire un bon travail, ce n’est pas la peine, je pense. C'est normal pour un entraîneur de chercher de telles assurances. Je pense que Jacques-Henri (Eyraud, ndlr) aura des réponses, comme Andoni (Zubizarreta, ndlr), et Frank (McCourt, ndlr), évidemment ». La semaine dernière, André Villas-Boas était très clair sur son avenir dans un entretien accordé à RMC Sport.

Le Portugais se plaît à Marseille mais il veut des garanties. Et ce, alors que son club est dans le dur d'un point de vue financier, et que des départs seront inévitables lors du prochain mercato. Morgan Sanson, Bouna Sarr ou Duje Caleta-Car pourraient ainsi être utilisés pour renflouer les caisses du club. Dans le même temps, Andoni Zubizarreta a déjà prévenu qu'il ne faudra pas s'attendre à un mercato de folie, tant pour son club que pour le reste des écuries de Ligue 1.

Villas-Boas commence à s'agacer

Et le quotidien l'Equipe dévoile de nouvelles informations ce lundi. On apprend notamment que du côté de Marseille, les choses n'avancent pas vraiment. Tant au niveau des prolongations des joueurs, qui sont plusieurs à voir leur contrat expirer en 2021 (Florian Thauvin, Jordan Amavi ou Valère Germain), qu'au niveau du mercato. Le directeur sportif espagnol du club phocéen aurait ainsi fait savoir aux agents que le club ne pourra pas s'aligner sur des dossiers un minimum coûteux, comme celui menant à M'Baye Niang. Une situation qui irrite le tacticien portugais, dont la relation avec Jacques-Henri Eyraud commencerait à se dégrader sérieusement, toujours selon le quotidien sportif.

Et le vestiaire se serait rangé du côté de son entraîneur. Les négociations concernant les baisses de salaire temporaires pour faire face à la crise n'avancent pas, alors que l'atmosphère était déjà tendue entre le vestiaire et le président suite à un désaccord sur les primes. Dimitri Payet lui avait même fait savoir que sa présence était indésirable dans le vestiaire marseillais. Pas de doutes, Eyraud va devoir redresser la barre dans les prochaines semaines sous peine de se retrouver dans une situation encore plus compliquée...