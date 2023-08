PSG : Neymar se rapproche de l’Arabie saoudite !

La suite après cette publicité

La star brésilienne du PSG est, plus que jamais, sur le départ. Toutes les informations que nous avons pu vous dévoiler, tout comme celles qui ont été publiées à son sujet au Brésil, vont dans le même sens. La question désormais était de savoir où le fantasque joueur de 30 ans allait poursuivre sa carrière, et de savoir quel club était prêt à s’aligner sur son salaire conséquent notamment.

Il a ainsi beaucoup été question d’un retour au FC Barcelone ces derniers jours. Mais le volet financier semble là aussi poser problème, puisque les Catalans ne sont pas dans une situation idéale, notamment à cause du fair-play financier de la Liga. Selon nos informations, la tendance est plutôt à l’Arabie saoudite, surtout après les évènements de ces dernières heures.

Al-Hilal propose ainsi plus de 100 millions d’euros par an à la star de la Canarinha, toujours selon nos sources. Un montant colossal, et le père du joueur, qui gère aussi ses intérêts, a déjà donné son feu vert à l’écurie saoudienne. Il faut encore attendre celui du principal concerné, mais le club saoudien se veut plutôt confiant. Le Barça a également fait une offre, mais Xavi n’est pas spécialement chaud pour accueillir son ancien coéquipier dans le vestiaire barcelonais.

Quant aux discussions avec le PSG pour convaincre le champion de France de lâcher son joueur, ça avance plutôt bien, et Al-Hilal, bien qu’il n’y ait pas encore d’accord, serait assez proche d’en trouver un. Vous l’aurez compris, la tendance pour le Ney est donc à un départ en Arabie saoudite, et ça pourrait se confirmer dans les jours à venir.