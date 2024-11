Paris FC : la grande promesse de la famille Arnault sur les prix des places

Le Paris FC avait annoncé une grande conférence de presse ce mercredi en présence de Pierre Ferracci évidemment, mais surtout d’Antoine Arnault, fils de Bernard et futur président du club parisien. Pour cette occasion, le directeur général de Christian Dior SE, qui s’est occupé des négociations pour le rachat du club francilien via sa holding familiale Agache, a tenu à rassurer les supporters sur le futur prix des places, alors que le PFC vend des tickets gratuits cette saison en Ligue 2.

«Le stade restera accessible à tous. Le prix des places sera extrêmement bas. La gratuité a très bien fonctionné en Ligue 2 et on va continuer au moins jusqu’à la fin de la saison. En Ligue 1, c’est plus délicat. L’objectif est d’avoir une partie des tribunes gratuites, la majorité des autres places à des prix abordables. En revanche, on sera un peu corrosif pour les hospitalités et les partenaires.»