Jeff Reine-Adélaïde file à Nice !

Le mercato de Jeff Reine-Adélaïde (22 ans) va finalement aboutir à un départ de l'OL. Après d'âpres négociations avec le Stade Rennais qui n'ont finalement jamais abouti, les Gones ont fini par trouver un accord avec l'OGC Nice, qui a sauté sur l'occasion. En une soirée, le club azuréen a réussi à convaincre son homologue lyonnais de lâcher le milieu de terrain contre un prêt avec option d'achat de l'ordre de 25 M€.

La nouvelle a été officialisée à quelques instants de la fermeture du mercato. «L’OGC Nice est heureux d’annoncer l’arrivée de Jeff Reine-Adelaïde (22 ans), en provenance de l’Olympique Lyonnais. Le milieu de terrain est prêté par le club rhodanien jusqu’au terme de la saison 2020-21. Un prêt assorti d’une option d’achat en faveur de l’OGC Nice» indique le communiqué du Gym.

Le gros coup niçois

L'international Espoirs, qui avait débarqué chez les Gones il y a un an seulement en provenance d'Angers contre 25 M€, a fini par obtenir gain de cause, lui qui avait fait part de ses envies d'ailleurs dans la presse au début du mois de septembre. L'OL a fini par s'y faire mais a n'a pas voulu perdre la face en exigeant 30 M€. Cette somme n'a finalement jamais été atteinte.

Le Stade Rennais a bien tenté d'infléchir les positions de la direction lyonnaises en proposant 25 M€ mais ça n'a pas suffi. Aulas ne souhaitait pas spécialement non plus faire partir un élément prometteur à un concurrent direct. Le Hertha Berlin semblait alors tenir la corde en proposant 27 M€ mais c'est finalement Mattéo Guendouzi qui a posé ses bagages en Allemagne. Nice a alors saisi la balle au bond et réalise un sacré coup.