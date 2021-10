Barça : Luis Suarez n'a pas apprécié le comportement de Koeman

La vengeance est un plat qui se mange froid. Et le FC Barcelone l'a appris à ses dépens avec Luis Suarez. Buteur face à son ancien club samedi dernier (2-0), l'attaquant uruguayen n'a pas célébré son but par respect au Barça et à ses socios. Mais pourtant, El Pistolero affiche toujours une certaine rancoeur vis-à-vis de son ancien entraîneur Ronald Koeman.

Dans une interview sur Twitch accordée à Gerard Romero, l'international uruguayen a affiché toute sa frustration. « L’appel de Koeman pour me dire qu’il ne comptait pas sur moi a duré 40 secondes. Ce n’est pas une façon de dire au revoir à une légende. Il a manqué de personnalité pour me dire les choses clairement, si c’est lui ou le club qui ne m’aimait pas, » a ainsi commenté Suarez. L'intéressé appréciera...