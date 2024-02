PSG-Rennes : Julien Stéphan s’insurge contre l’arbitrage

Un match nul frustrant. Voilà comment l’on pourrait résumer le résultat obtenu par le Stade Rennais ce dimanche après-midi sur la pelouse du Parc des Princes. Ayant l’avantage au score tout au long de la rencontre face au PSG grâce à un exploit d’Amine Gouiri, les Bretons ont finalement été rejoints dans les ultimes instants de la rencontre sur un penalty transformé par Gonçalo Ramos (1-1, 90+7e). Une décision arbitrale qui a provoqué l’ire dans le camp rennais.

En conférence de presse, Julien Stéphan n’a pas mâché ses mots au moment de parler des hommes en noir : «la performance des joueurs, plus la manière dont on prend ce penalty nous frustre évidemment, explique le coach du club breton en conférence de presse. C’est des 'pénalties grandes équipes’ ça, ou dans certains stades, pas partout (sourire). C’est dommage. Parce que ce que les joueurs ont fait tout au long du match aurait mérité une victoire. Une décision en a décidé autrement. (…) De la frustration ? Non, pas de la frustration, je pense de la lucidité et du calme, beaucoup de calme. Je suis très calme, très tranquille. Je dis les choses comme je les pense, avec beaucoup de respect pour tout le monde.» Le message est toutefois bien passé…